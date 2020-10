Dialogo tra Montalbano e Catarella sul lockdown mentale

La mudalitate loccodanna eri turnata stantanea commo quanno la sira si appiccia la lucia quanno venne scura.

Erina appina passata tri juorna dal ‘nuncia del coperifoca e Muntilbano, quanno non faticave, si mittiva in casi commo n’antiana e faciva cuse da antiana. Livie eri ristate a Ginova bluccata pirchia haviva poia scantu di non poterisi arriturnari. La mudalitate loccodanna eri turnata stantanea commo quanno la sira si appiccia la lucia quanno venne scura. Pariva quase na cusa naturalia e a Muntilbano ci faciva metu.

Ma la pandimia nun haviva firmata la linnea tilifoniche che eri vullenta commo la linnea otta.

“Duttuti, dutturi, havia vista a Montilusa, havivano assaltata la pruvincia… “.

Muntilbano: “L’assalta ai furna, Catarè”.

Catarelli: “Pirchia c’havina i furnara?”.

M: “Catarè, parla in sinsa lata”.

C: “Ia parlave da n’ata latata: la ginta s’ammore di famma”.

M: “Macari chesta è vira”.

C: “Havivana vattiata macari uno dei nustra”.

M: “A chista Pasulina nun li havia mparata nihila”.

C: “Ma Pasulinia nun eri murta?”.

M:“E macari tibi havia rationem”.

C: “Ma commo havimma da fari, dutturi?”.

M: “Nun lo sapio, Catarè, e chesta facta che nun lo sapia mi facia mala”.

C: “Mala aqua mala ginta, macari il puebla esta malamenta”.

M: “Ma nun sapimma fina a quanno chiova”.

C: “E nianche da dove vine chest’aqua”.

M: “Veru è; la cusa pejora è che nun sapimma nihila e quanno nun si capisce si havia metu”.

C: “E la metu non facia bine a nihilo”.

N: “E superattutta la metu mitte scantu inter nobis”.

C: “Ma si potia apparlari ura di nuia?”.

M: “Nuia-Ia sissi, Nuia-nuia nonsi”.

C: “E pirchia succeda chesta?”.

M: “Pirchia si uni è ridotta a ia si scorde il nuia”.

C: “Ma Nuia-Ia stamma nguaiata”.

M: “Pirchia macari si omnia finiscia ppoia per turnari nuia ci volia la vuluntate di omnes ia”.

C: “E se uti singula ia addicida che è meliora esseri sempera ia?”.

M: “Allura il nuia si ni vaia a cataffotersa”.

C: “E quinni si rimanimma sula ia che succeda?”.

M: “Succeda che ci guardamma nella specula e dicimma ia, ia, ia”.

C: “Ma stu facta mi paria di havirla già licta”.

M: “Nun te sbaglia Catarè, ni parlai il maistra Pirandella”.

C: “E commo finiva lo cunta?”.

M: “Finiva a schifio”.

C: “Ma si addivintamma omnes narcisista che futurama ci specta?”.

M: “Chella che ci specte”.

C: “Ma nun putimma cangiari discursa io stavia a divintari furiosa”.

M: “Di cusa vulimma parlari?”.

C: “L’havia accattate la farine e il livita di birra?”.

M: “Ne havia la casi plena”.

C: “E allura facimma na plenaria”.

M: “Di cusa?”.

C: “Di dulcia e pizza”.

M: “E na nova furma di parlamintula?”.

C: “Ma almina mintra parlamma mangiamma macari”.

M: “Si moria a stomaca plena”.

C: “Ave Maria gratia plena”-

M: (…)”.