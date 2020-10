De Magistris colpisce ancora: a Napoli domani scuole chiuse per allerta meteo

Precipitazioni diffuse, a carattere di rovescio e temporale. Venti da Sud-Sud-Ovest forti con raffiche. Possibile la didattica a distanza

Dopo essersi fatto sfuggire lo scroscio d’acqua di ieri, il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha colto al volo l’allerta meteo di domani. Scuole chiuse, chiuso anche il Virgiliano dalle 18 di oggi. Chiusi anche i cimiteri e gli impianti sportivi.

Allerta meteo arancione: le decisioni dell’unità di crisi del Comune

A seguito dell’avviso meteo ARANCIONE della Protezione civile regionale valido per 24 ore, dalle 18 di oggi e fino alle ore 18 di domani 15 ottobre, avviso non comunicato ufficialmente e tempestivamente alla Protezione civile comunale, l’Unità di crisi del Comune di Napoli si è immediatamente attivata per assumere le conseguenziali decisioni che saranno formalizzate a breve con una apposita ordinanza.

Domani, giovedì 15 ottobre, resteranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado compresi gli asili nido, i parchi, i cimiteri e gli impianti sportivi cittadini.

Si rammenta che l’allerta riporta le seguenti criticità sul territorio : “precipitazioni diffuse, a carattere di rovescio e temporale, localmente di forte intensità. Venti da Sud-Sud-Ovest forti con raffiche. Mare agitato, con possibili mareggiate lungo le coste esposte”. L’assessorato alla scuola sottolinea che è fatta salva – fermo restando l’autonomia delle istituzioni scolastiche- la possibilità di consentire l’accesso agli operatori scolastici ai fini dell’attivazione eventuale dei percorsi di Didattica a distanza o Didattica digitale integrata e di tutte le altre operazioni previste.

Già a partire dalle ore 18 di oggi mercoledì 14 ottobre saranno chiusi i parchi cittadini compreso l’impianto sportivo del Virgiliano.