Corsera: “per la Lega Serie A, il Napoli ha fatto pressioni indebite sulla Asl”

Per la Lega l’Asl non può sovrastare il protocollo. Alla Figc si chiedono come mai Milik sia stato lasciare partire per la Nazionale

Il Corriere della Sera fa il punto politico sulla vicenda.

Secondo la Lega il Napoli ha fatto indebite pressioni sull’autorità sanitaria per ottenere il provvedimento o comunque ha interpretato in senso lato la circolare che si limita a intimare ai giocatori entrati in contatto con i contagiati di osservare il periodo di isolamento fiduciario.

Dalla Lega obiettano che la disposizione dell’Asl non può sovrastare il protocollo della Figc, redatto con il Cts e il ministero della Salute, che consente, previo tampone effettuato nel giorno della partita, ai negativi del gruppo di giocare. Perciò i vertici della Confindustria del pallone (…) paiono irremovibili. O questa mattina il Napoli salirà sull’aereo per raggiungere Torino o rischierà un provvedimento che sarà il giudice sportivo a stabilire. Ovvero lo 0-3 a tavolino.

Alla Figc l’umore non è diverso: ci si chiede come mai il rischio epidemiologico non sia stato considerato quando a Milik è stato concesso di raggiungere il ritiro della Polonia.