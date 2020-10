Conte: “La fase realizzativa è stata molle. Ci vuole più precisione e determinazione”

A Sky Sport: “Non è la prima volta che accade. Partite come questa, dove stradomini, vanno vinte se c’è un’ambizione di voler competere e di restare a combattere con le altre squadre”

Al termine della partita contro il Parma, finita con un risicatissimo pareggio 2-2, ai microfoni di Sky si è presentato l’allenatore dell’Inter, Antonio Conte.

Come valuta il pareggio?

“Una partita sofferta per il risultato. Un partita, e non è la prima, che domini e rischi di perdere. Se non fai gol non vinci la partita, noi oggi per l’ennesima volta abbiamo sbagliato tantissimo e non va bene. Dobbiamo fare più gol, ci vuole più cattiveria e determinazione, come ha fatto il Parma. Non è la prima volta che accade ed è giusto guardarsi e migliorarsi. Bisogna sfruttare tutte le occasioni perché sennò ne paghi le conseguenze. Oggi abbiamo rischiato di farlo”.

Senza Lukaku si aspettava qualcosa di più dai giocatori più carismatici?

“La fase offensiva è stata importante, quando crei tante occasioni vuol dire che è buona. E’ mancata la realizzazione, ma non solo da parte degli attaccanti. La fase offensiva è composta da una fase a cui partecipano tanti uomini, ma per l’ennesima volta abbiamo creato tanto ma siamo stati imprecisi, molli e poco determinati. Dispiace, poco da dire sull’impegno, che è giusto che ci sia, ma ci deve essere anche più precisione, più determinazione, più tutto. Il Parma è stato perfetto, ha realizzato il 100% noi potevamo fare sicuramente meglio”.

La fase difensiva non ha funzionato soprattutto nel primo gol di oggi. I difensori potrebbero muoversi meglio?

“Assolutamente. Chi perde palla deve reagire e cercare di riprenderla. Qui non reagiamo, stiamo fermi e ci lamentiamo. La linea può fare sicuramente molto meglio. E’ una palla scoperta”.

Conte chiarisce le sue parole sulla “mollezza”.

“Attenzione non ho detto che è stata la squadra molle, ma che la fase realizzativa deve avere maggiore precisione e determinazione”.

Dovete segnare sempre un gol in più?

“Se non segni non vinci. Soprattutto se non segni un gol in più degli avversari. Spesso le squadre non ci tirano in porta o quando lo fanno hanno un’alta percentuale realizzativa, come il Parma e il Borussia in Champions. Potevamo fare qualcosa in più, sicuramente”:

Non gira troppo bene?

“Partite come questa, dove stradomini, vanno vinte se c’è un’ambizione di voler competere e di restare lì a combattere con le altre squadre”.

L’Inter fuori casa sembra diversa da quella in casa, fa più punti, come l’anno scorso. E’ così?

“Non c’entra niente, soprattutto quest’anno che non c’è né casa né trasferta, senza pubblico. Non cambia niente. Oggi tutte le squadre cercano di giocarsi la partita, contro l’Inter vengono a fare la partita molto difensiva, questo significa che ci rispettano molto, perciò c’è una difficoltà maggiore”.

Sull’episodio arbitrale è d’accordo con Marotta?

“Non so se ha detto qualcosa il club, ma è giusto che i dirigenti dicano quello che hanno da dire, io faccio l’analisi della partita”.