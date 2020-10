Benzema racconta la sua vita da spalla di Ronaldo: “Cambia tutto, devi giocare solo per lui”

Il bomber del Real intervistato da Valdano: “Devi dimenticare la tua anima da goleador, cambiare gioco, e fare più assist”

Quando scrivemmo che Ronaldo è un mangia-attaccanti, e che la Juve voleva Dzeko perché era “un Benzema”, non facemmo altro che semplificare un fenomeno abbastanza evidente. Confermato dallo stesso Benzema in un passaggio di una lunga intervista a Jorge Valdano su Movistar+.

L’attaccante del Real Madrid racconta brevemente come cambia la vita di un bomber quando si ritrova a far da spalla al giocatore più ingombrante del calcio moderno. Cambia tutto:

“Cristiano Ronaldo è lì per segnare gol, e basta. Ho cambiato il mio gioco per giocare al suo fianco. A Lione giocavo in modo diverso. Ero libero in campo. Con Cristiano sono cambiato, ho giocato per lui.. Hai al tuo fianco un ragazzo che ha segnato il doppio o il triplo dei gol che hai fatto tu, e devi adattarti. Ma mi sembrava una cosa normale: dovevo cambiare il mio gioco, fare più assist. Ho messo da parte la mia anima da bomber“.