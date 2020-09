Tuttosport: il Napoli tenta di ottenere uno sconto per Szoboszlai

Tramontata quasi sicuramente la trattativa per Veretout con la Roma il Napoli ha preferito ritornare a trattare col Salosburgo per Szoboszlai

Veretout resta il sogno di Gattuso per completare la sua rosa, ma la Roma non sembra intenzionata a lasciarlo andare soprattutto adesso che Zaniolo starà fuori per 6 mesi a causa del suo infortunio. Proprio per questo secondo Tuttosport il Napoli avrebbe ripreso a trattare per Szoboszlai

Il Napoli ha intensificato l’interesse per Dominik Szoboszlai, che il Salisburgo valuta non meno di 40 milioni. Ma il ragazzo ha il contratto che scadrà nel 2022 ed ha detto al suo club che non ha intenzione di rinnovare: il Napoli potrebbe approfittarne per strappare uno sconto sul prezzo