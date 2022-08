Visto che Szoboszlai costa 25 milioni mentre Raspadori 40-45, che cosa aspetta il Napoli?

Il Corriere dello Sport lo inserisce in testa alla lista per il dopo Fabian. Sarebbe il colpo dell’estate, un centrocampista contemporaneo

Ci sono cose di calciomercato che restano incomprensibili per gli umani appassionati di calcio. Antonio Giordano, le cui cronache di calciomercato andrebbero sempre lette, dense di cifre e stati d’animo che tendono perfettamente il clima, sul Corriere dello Sport scrive dei calciatori che potrebbero sostituire Fabian ormai in volo verso il Psg. E cita l’ungherese Szoboszlai 22enne (a ottobre) del Lipsia.

Il Napoli, tempo fa, s’era invaghito di Dominik Szoboszlai (22), 38 presenze e 10 gol in Bundesliga con il Lipsia: costa una cifra, non meno di 25 milioni di euro, ma per caratteristiche, spessore, intelligenza è il calciatore multitasking che potrebbe risolvere la questione e consentire di sviluppare il «Progetto». Szoboszlai è in quella lista redatta da Giuntoli e da Micheli, ds e capo area scouting.