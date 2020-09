Repubblica: Gattuso pensa al tridente Petagna, Insigne e Mertens per il debutto in campionato

Osimhen è apparso un po’ stanco, con il Pescara. Petagna ha convinto e stasera ci sarà lui, in attacco, contro lo Sporting Lisbona, con il belga a destra

Su Repubblica Napoli qualche indicazione sulla formazione che Gattuso potrebbe schierare in campo stasera, contro lo Sporting Lisbona. Ma anche al debutto in campionato. Crescono le quotazioni di Andrea Petagna, dopo la buona prestazione contro il Pescara.

“La nota positiva è stata proprio Andrea Petagna: venticinque minuti di impatto immediato. Due gol, un assist e la convinzione di poter recitare un ruolo in maglia azzurra. Ieri il giocatore si è concesso un giro al centro storico con tanto di mascherina e foto pubblicate sui social. Con lo Sporting, stasera, spera di poter offrire il suo contributo anche in coppia con Osimhen: mister 70 milioni è apparso un po’ stanco con il Pescara. Al suo fianco Insigne e Mertens, dirottato a destra. Un tridente che stuzzica Gattuso per il debutto in campionato contro il Parma, domenica 20″.