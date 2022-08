Al Napoli mancava il gossip. Per Il Giornale la vendita di Petagna è legata a un’inviata televisiva

“Nel Napoli si mette sul mercato Petagna perché si era infatuato di un’inviata di una Tv, che però aveva già un flirt con un alto dirigente del club…”

Mancava il gossip nell’estate del Napoli. Secondo Il Giornale la cessione di Petagna (per cui, va detto, nessuno in città si è strappato i capelli, insomma una situazione molto diversa da quella Mertens) sarebbe legata d affari di cuore. Se fosse vero, sarebbe una sorta di riedizione del caso Andrea Agnelli-Calvo.

Lo spiega così in due righe:

Un De Laurentiis vulcanico come il suo Napoli in cui, in attesa di mettere alla porta gli africani, si mette sul mercato Petagna perché si era infatuato di un’inviata di una Tv, che però aveva già un flirt con un alto dirigente del club…

Gossip di cui in città non si è mai parlato. Nemmeno nei chiacchiericci social. Non sappiamo se perché la notizia sia infondata o perché il calciatore (ieri in gol in amichevole) non è al centro degli interessi dei tifosi.

Intanto la cessione di Petagna sembra sempre vicina ma non arriva mai. Saranno almeno tre settimane che sta per chiudre l’accordo col Monza ma poi non lo chiude mai.