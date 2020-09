Napoli, i commercianti: «Bisogna aumentare i controlli in strada sui ragazzi senza mascherina» 

Su Repubblica Napoli l’appello di Massimo Di Porzio: «Ho visto situazioni inaccettabili: anche negli orari in cui vigeva già l’obbligo di mascherina non la portava nessuno. Bisogna intervenire, ne va della salute di tutti».

Su Repubblica Napoli l’appello dei commercianti e ristoratori napoletani attraverso la voce del presidente regionale della Federazione italiana pubblici esercizi, Massimo Di Porzio, proprietario anche dello storico ristorante Umberto:

«Bisogna urgentemente aumentare i controlli nelle strade, nelle piazze, nelle zone della movida cittadina, altrimenti anche noi esercizi commerciali rischiamo di pagare un prezzo altissimo».

Di Porzio si dice favorevole all’ordinanza di De Luca, che ieri ha reso obbligatorie le mascherine anche all’aperto, ma chiede un maggior controllo nelle strade. Occorre far cessare l’abitudine dei ragazzi di organizzare feste in strada. Assembramenti in cui si scambiano baci e abbracci senza mascherina. Scene che si ripetono ogni sera in tutta la città.

«Ci sono alcuni locali costretti a chiudere temporaneamente per casi sospetti che obbligano l’effettuazione dei tamponi a tutto il personale e la sanificazione è una situazione difficile per gli esercizi commerciali. Il mio appello è di alzare l’asticella di attenzione e far si che anche i ragazzi per strada indossino le mascherine. Siamo tutti legati dalla stessa emergenza se un ragazzo positivo entra in un locale ne determina la chiusura temporanea. Per questo dobbiamo contribuire ad aumentare la consapevolezza dei rischi, nei locali, ma soprattutto in strada, dove si annidano i maggiori pericoli e abbiamo il dovere di difendere la salute pubblica».

Il patron di Umberto punta l’attenzione su quanto accade per strada:

«Per le strade ho visto situazione inaccettabili: anche negli orari durante i quali vigeva già l’obbligo dell’utilizzo della mascherina non la portava nessuno. Noi operatori siamo favorevoli ad aumentare la soglia di attenzione, ma abbiamo bisogno anche di controlli e di sanzioni per chi non rispetta le regole. Bene l’ordinanza varata da De Luca che dà uno strumento da poter utilizzare nei confronti dei ragazzi che continuano ad assembrarsi fino all’alba senza protezioni e senza alcun distanziamento. È come se non si rendessero conto che c’è ancora una situazione di difficoltà e questo lassismo incide anche sull’economia delle nostre aziende».

E conclude:

«Il mio appello è di fare controlli molto più restrittivi, non è più possibile andare avanti così con l’attenzione concentrata solo sui commercianti e non anche su quanto accade sulle strade dove gli affollamenti sono maggiori. Bisogna intervenire, ne va della salute di tutti».