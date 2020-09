Lozano ha messo lo zampino in entrambi i gol del Napoli

Ha sfruttato al meglio la chance che Gattuso gli ha concesso. È l’azzurro che ha subito più falli. Da un suo tiro è nato il raddoppio

Era praticamente dai tempi di Ancelotti che Lozano non giocava titolare una partita che contava. Gattuso, dopo un lunghissimo periodo in cui i due si sono dovuti conoscere (non senza qualche incomprensione e qualche parola pubblica di troppo), ha concesso fiducia al messicano e lo ha schierato largo a destra prima nel 4-1-4-1 di partenza e poi nel 4-4-2 d’attacco con Osimhen al posto di Demme.

Lozano ha risposto con un’ottima prestazione. Nel primo tempo, nessuno tra gli azzurri ha brillato. Ma lui non si è mai nascosto. Anzi. Nella ripresa, ovviamente, quando il Napoli ha messo la trazione anteriore, è cambiato anche il suo atteggiamento. Squadra più propositiva e Lozano si è fatto sentire in entrambi i gol.

È stato suo il cross da cui è nato il vantaggio di Mertens, con la difesa del Parma in affanno su Osimhen e il pallone che è finito sui piedi del belga. In occasione del raddoppio, Lozano ha recuperato palla sulla trequarti, si è involato verso Sepe e ha fatto partire il diagonale di destro su cui il portiere ha potuto opporsi con una respinta proprio sui piedi di Insigne che ha appoggiato in rete.

Lozano ha provato sempre a rimanere nel gioco del Napoli. Ha giocato 48 palloni, cinque in più rispetto a Mertens. Ha tirato due volte. È l’azzurro che ha subito più falli: quattro. Un’ottima prova del messicano. Merito anche a Gattuso che finalmente gli ha concesso un’opportunità. Lozano è un signor calciatore che lo scorso anno è stato travolto da una stagione balorda