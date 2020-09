Libero: Friuli, l’ultima di Arcuri, il gel fornito alle scuole non ha azione anti-Covid

La scoperta è avvenuta in seguito alla positività di un alunno. Gli uffici di Arcuri negano ma il verbale dell’Asl conferma quanto dichiara la preside dell’istituto

Su Libero “l’ultima di Arcuri”, il commissario alla ripresa scolastica. Una notizia che viene da Aquileia, in provincia di Udine.

“L’Azienda sanitaria locale ha scoperto infatti che il gel disinfettante fornito da Domenico Arcuri alle scuole non è a norma e non funziona“.

La scoperta è arrivata a seguito di un caso di contagio di un bambino che frequenta la primaria dell’istituto comprensivo Don Milani di Fiumicello. Testato per il Covid perché entrato in contatto con un contagiato, è risultato positivo e così tutti i suoi compagni di classe e le maestre sono stati messi in quarantena, in attesa di tampone. Sabato, poi, i medici del Dipartimento di prevenzione della Asl hanno svolto l’ispezione prevista dai protocolli. Un sopralluogo che ha rilevato come il protocollo scolastico fosse ampiamente rispettato, tra distanziamento e regole anti-Covid, ma anche un problema non irrilevante, di cui dà notizia la stessa scuola sul suo sito.

«Durante il sopralluogo le dottoresse hanno evidenziato che il gel che era stato fornito dal commissario straordinario non era conforme alle ultime prescrizioni, in cui si dispone che i gel disinfettanti siano presidi medico-chirurgici autorizzati dal ministero della Salute».

Sulla sua pagina Facebook la dirigente scolastica spiega:

«il gel utilizzato dalla scuola non ha attività virucida e quindi non ha nessuna azione anti Covid. Peccato che sia il gel inviatomi dal commissario straordinario Arcuri».

E aggiunge:

«Si tratta dello stesso gel fornito a tutte le scuole della Regione».

Gli uffici di Arcuri, scrive Libero, hanno già provveduto a rassicurare tutti.

«La totalità del gel igienizzante in distribuzione a titolo gratuito nei 18.937 mila istituti scolastici da parte del commissario straordinario per l’emergenza Covid è assolutamente conforme alle norme vigenti».

Ma il verbale della Asl conferma che quanto dichiara la preside è vero.