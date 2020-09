«In primavera ricoveravamo il 50% dei positivi, oggi siamo intorno al 10. I numeri fanno ben sperare»

Repubblica Napoli intervista il direttore sanitario dell’Azienda dei Colli, Rodolfo Cotenna. Parla di fase subepidemica del Covid.

L’ultima ondata di contagi, secondo lui, sta per finire.

« Di sicuro siamo agli sgoccioli: chi doveva tornare è ormai a casa sua , i pochi che ancora sono fuori, stanno anche loro per riprendere la vita abituale nella propria sede di residenza. E perciò va posta particolare attenzione alla individuazione in questa fascia di popolazione di soggetti positivi che rischiano di contagiare nonni e genitori».

Cotenna indica una strada da seguire:

Si dice favorevole all’esecuzione di tamponi a tappeto.

«Il programma della Regione mira a raggiungere in breve tempo i 10mila tamponi al giorno. Va detto però che potrebbe rendersi necessario il superamento di questo limite in autunno quando con l’arrivo dell’influenza stagionale avremo bisogno della diagnosi differenziale indispensabile a interpretare se una febbre sospetta è causata dal Covid o dal virus influenzale. In questa ottica, mai come quest’anno, il vaccino si rivelerà uno strumento insostituibile. Sia per la tutela dei singoli individui, sia per salvaguardare la collettività e contenere il prevedibile stress sui servizi sanitari».