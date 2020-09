Repubblica: il Psg vuole Koulibaly ma lui preferisce la Premier (e Guardiola)

Leonardo ha chiamato De Laurentiis per prendere informazioni sul senegalese e su Fabian ma il centrale preferisce come destinazione l’Inghilterra

Anche Repubblica Napoli scrive della telefonata esplorativa del diesse del Psg, Leonardo, per Koulibaly e Fabian Ruiz. Un sondaggio esplorativo, per capire a che punto sono le trattative di mercato per i due giocatori del Napoli. Il quotidiano scrive, però, che il senegalese preferirebbe, come destinazione, l’Inghilterra.

“Il Napoli ha ricevuto anche una telefonata da Leonardo del Psg che ha chiesto informazioni pure su Fabian, ma Koulibaly è più intrigato dalla Premier e ha messo al primo posto la possibilità di lavorare con Guardiola. Il City potrebbe offrire 70 milioni più bonus, cifra su cui il Napoli intende ragionare. L’addio di Koulibaly sbloccherebbe gli altri acquisti: Sokratis e Senesi per la difesa, Veretout per il centrocampo”.