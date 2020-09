Giornalettismo: “È importante sapere a che ora De Laurentiis ha scoperto la positività”

“Sembra un esercizio di stile ma non lo è. Se ha saputo del contagio alle 14:30 ha commesso un’ulteriore imprudenza viaggiando da Milano a Napoli e poi a Capri”

Aurelio De Laurentiis ha trascorso una giornata con la consapevolezza di essere positivo al coronavirus, secondo quanto riportato da diverse testate. Differenti le versioni sul quando abbia saputo di essere contagiato: è questo l’aspetto messo in evidenza da Giornalettismo, che sottolinea come l’orario possa essere determinante per il tracciamento e per determinare il grado di responsabilità.

A che ora Aurelio De Laurentiis ha ottenuto l’informazione della sua positività al coronavirus? Sembra un esercizio di stile, ma invece è una domanda fondamentale. Se fosse confermata la versione del Corriere della Sera (notizia di positività ricevuta alle 14:30 mentre Repubblica ha scritto in serata, ndr), infatti, il presidente avrebbe commesso una ulteriore imprudenza, mettendosi in viaggio conoscendo l’esito del tampone. In più ci sarebbe stato anche un altro trasferimento da Napoli a Capri dove De Laurentiis ha trascorso le ultime ore.