Gazzetta: prima della firma, la Roma ha chiesto di controllare le ginocchia di Milik

Non le solite visite mediche, ma una specifica ad Innsbruck per controllare i legamenti rotti durante gli anni di Napoli

Le ginocchia di Milik. Si pensava che l’unica condizione ancora da risolvere per il passaggio di Milik alla Roma fosse quella relativa alle pendenza con il Napoli risalenti all’ammutinamento che il polacco vuole risolvere. Ma, come riporta la Gazzetta dello Sport, il passaggio in giallorosso di Arek è condizionato anche ad una visita medica che ci sarà oggi. Non la consueta visita, ma una speciale a Innsbruck

dove la Roma vuole che gli siano controllate le ginocchia, entrambe andate incontro alla rottura del legamento crociato durante gli anni di Napoli

Certo, dopo Zaniolo la Roma avrà una qualche idiosincrasia con le ginocchia