Gazzetta: Petagna e Osimhen insieme, perché no? Ipotesi doppio centravanti

La Gazzetta scrive che domenica a Parma Gattuso giocherà 4-3-3 con Mertens in panchina; a destra giocherà Politano con Osimhen al centro e Insigne a sinistra. Lozano scalpita e poi c’è Petagna.

Ha subito mostrato grande voglia in allenamento (…) e già alla prima uscita col Pescara ha mostrato di sapersi intendere bene con i nuovi compagni. Doti che piacciono assai a Gattuso che così alza ritmo e competitività in allenamento per poi poter scegliere davvero quelli più in forma. Proprio Petagna può diventare in corsa un grimaldello per dare “peso” in avanti e – perché no? – magari immaginare un doppio centravanti con Osimhen.