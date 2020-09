Gazzetta: Fiorentina su Milik. Possibile scambio con Castrovilli

In questo caso però sarebbero i viola volere un conguaglio data l giovane età del centrocampista e il suo contratto più lungo

A meno di due settimane dalla ripresa del campionato, il Napoli ha bisogno di sbloccare le cessioni per poter tornare sul mercato a completare la rosa. Uno dei calciatori che deve sicuramente salutare il Napoli è Milik, e siccome al momento che lo scambio con Under sembra essere naufragato a causa dei mancati incastri con i bianconeri, si apre la pista Fiorentina per l’attaccante polacco, secondo la Gazzetta dello Sport

La Fiorentina ha da tempo mostrato un interesse per mili. Ma in tempi non sospetti il centravanti si era mostrato cortesemente non convinto da questa ipotesi di trasferimento. Ora il direttore sportivo viola Pradè, strategicamente si è rifatto sotto e la contingenza potrebbe diventare favorevole al club toscano

Il Napoli, qualora Milik accettasse, sarebbe disposto a uno sconto sui 40 milioni di valutazione dell’attaccante

Uno spiraglio potrebbe esserci per l’emergente centrocampista Gaetano Castrovilli, che piace molto a Gattuso. Sull’eventuale scambio però è la Fiorentina a chiedere un conguaglio. Visto che la mezzala è più giovane (classe ’97) e soprattutto ha un contratto più lungo