Calafiori, dalla sua cessione all’Arsenal il Basilea avrebbe dovuto dare 9,4 milioni alla Roma (Il Tempo)

Scontro legale tra le due società. Quest’estate gli svizzeri hanno incassato 23,5 milioni dal Bologna per la clausola sulla rivendita; i Friedkin pretendono il 40%.

Tra Roma e Basilea continuano gli “scontri” riguardo Riccardo Calafiori, passato all’Arsenal dal Bologna quest’estate per 50 milioni.

Il Basilea non vuole pagare 9,4 milioni alla Roma per il trasferimento di Calafiori all’Arsenal

Il Tempo scrive nell’edizione odierna:

Quest’estate il calciatore è stato ceduto dal Bologna all’Arsenal per 50 milioni, con gli emiliani che dovevano il 50% della plusvalenza agli svizzeri, che hanno quindi incassato 23,5 milioni dal trasferimento. Tra Basilea e Roma era stato però stabilito che i giallorossi – oltre al milione del 2022 – avrebbero anche incassato il 40% della futura rivendita. I Friedkin pretendono quindi il 40% di quei 23,5 milioni, oltre a

quelli già ricevuti per il trasferimento al Bologna con gli elvetici che da subito si rifiutarono di pagare, nonostante la Pec dei legali romanisti. A quasi cinque mesi dal passaggio all’Arsenal ancora non c’è traccia del versamento e va avanti lo scontro legale. A Trigoria sono convinti che quindi prima o poi i circa 9,4 milioni dovuti saranno incassati.

Nonostante abbia impressionato a Euro 2024, c’è ancora un intrigo intorno a Calafiori. Ha fatto solo un’apparizione nelle amichevoli pre-stagionali e altre due presenze prima della sosta nazionali a settembre. Fare il suo debutto da titolare in Premier League contro il Manchester City e segnare nel modo in cui ha fatto gol, avrebbe dovuto sorprendere di più i tifosi; da allora, l’aspetto maggiormente caratteristico del suo gioco è stato l’energia e la libertà con cui si muove in campo. Arriva ad essere a volte anche un numero 10, spostandosi dalla sua posizione abituale di difesa. L’impatto dell’accoppiata con Gabriel Martinelli è stata vantaggiosa per l’Arsenal. Sfortunato nell’ultimo periodo con gli infortuni, è stato comunque una buona aggiunta alla squadra.

