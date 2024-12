Serena Williams è diventata una donna d’affari. E sta vincendo tutto anche lì (New York Times)

E’ diventata una venture capitalist, investe nelle giovani aziende. “E’ come nello sport, io odio fallire. Il 70 o l’80% delle start-up fallisce. Per me è straziante”

Serena Williams si è ritirata nel 2022. E si è data agli affari con lo stesso imbattibile spirito agonistico. Lo racconta il New York Times.

Ha fondato Serena Ventures, un fondo di capitale di rischio che investe in aziende in fase iniziale, principalmente quelle fondate da donne e minoranze. Fondata nel 2017, quando era all’apice della sua carriera, la società ha raccolto 111 milioni di dollari per il suo fondo inaugurale e ha investito in oltre 60 imprese. Tra queste, Parfait, un marchio di proprietà di persone di colore che si affida all’intelligenza artificiale e al riconoscimento facciale per creare parrucche e extension personalizzate, e Halp, un’azienda che aiuta gli studenti a orientarsi nel processo di studio all’estero e a renderlo più accessibile. Serena Ventures ha anche una mano nel brand di media e intrattenimento Boss Beauty e Wile, una linea di integratori vegetali per donne over 40.

Oltre al fondo di venture capital, possiede Wyn Beauty di Serena Williams, una linea di trucco con prodotti realizzati con ingredienti vegani. E ha partecipazioni in squadre sportive, tra cui i Miami Dolphins.

“Molte persone non sanno che investo da 15 anni. È stato naturale. Ho iniziato a pensare a cosa avrebbe dato forma al nostro mondo, che si trattasse di trasporti, tecnologia, beni di consumo. Qualunque cosa fosse, volevo contribuire a dargli forma. Voglio investire in aziende B-to-B (business-to-business, ndr) e sapere come investire in aziende in fase iniziale fin dall’inizio e avere una grande ricompensa. All’epoca non conoscevo tutto il gergo. Non sapevo che si chiamasse investimento in fase iniziale e che esistesse. Ma è qualcosa che mi ha attratto perché sono una persona curiosa”.

“Sono andata nella Silicon Valley e mi sono seduta in diversi uffici. Chiamavo i Ceo e chiedevo se potevo passare qualche giorno con loro e fare domande. In particolare, a Pinterest, conoscevo uno del consiglio di amministrazione. È stato bello andare in aziende come quelle e imparare. Alla fine, ho iniziato a far parte dei consigli di amministrazione: Survey Monkey, Poshmark. Poshmark è stata una grande opportunità per imparare i dettagli della quotazione in borsa di un’azienda. Ho ampliato i miei orizzonti con l’intuizione di voler essere un investitore migliore, di farlo a lungo termine e di creare un team”.

“Amo vincere e avere successo, ma nella fase iniziale, il 70 o l’80 percento delle aziende in cui investi falliscono. Non mi piace. Doverlo accettare è difficile per me”. Se una delle nostre aziende finisce per non andare bene, è straziante. Molte volte non vanno bene semplicemente perché non riescono a raccogliere fondi. Sfortunatamente, vedi che succede spesso con aziende guidate da donne o persone di colore. Hanno un ottimo prodotto, ma hanno difficoltà a superare la fase iniziale”.

“Ho imparato a conoscere gli investimenti non di capitale che sono molto importanti. Oltre al finanziamento, si tratta di aprire le porte ai fondatori per creare opportunità. Che si tratti di stabilire una connessione con un importante rivenditore, offrire coaching dirigenziale o portare visibilità alle aziende in cui investiamo, c’è molto di più in Serena Ventures oltre agli investimenti quantitativi”.

“Ho imparato a fidarmi del mio istinto in qualsiasi iniziativa imprenditoriale. Come atleta, ho dovuto prendere decisioni rapide sotto pressione e nel mondo degli affari ho scoperto che fidarsi di sé, anche quando c’è incertezza, è fondamentale per fare mosse coraggiose che danno i loro frutti“.

ilnapolista © riproduzione riservata