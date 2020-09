Gattuso sulla sfida con Pirlo: «Ora dobbiamo dimostrare di essere bravi»

Il tecnico del Napoli ha commentato la prossima sfida contro la Juve: ««Mi aspetto Juventus-Napoli, non una sfida tra me e Pirlo»

Dopo la brillante vittoria contro il Genoa al San Paolo il tecnico del Napoli Rino Gattuso è intervenuto ai microfoni di Sky per parlare della prossima sfida contro la Juve in programma domenica prossima

«Mi aspetto Juventus-Napoli, non una sfida tra di noi, sono ancora giovane, mi auguro di farne ancora un centinaio contro. Sembra strano perché fino a poco fa eravamo protagonisti in campo e nessuno avrebbe scommesso su di me che avrei fatto questa carriera. Dopo Barcellona gli ho detto che erano cavoli suoi e adesso bisogna dimostrare di essere bravi»