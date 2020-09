De Luca: “Chiederò al governo test obbligatori per i docenti” 

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha parlato in diretta Facebook e annunciato alcune novità sulla riapertura delle scuole che slitterà sicuramente oltre il 14 settembre a causa dei ritardi che ci sono

Sulla misurazione della temperatura le direttive della Regione Campania cambiano rispetto a quelle del Governo, la temperatura si farà a scuola

«Abbiamo deciso, per dare una mano, di stanziare un bonus di 3000 euro per gli edifici scolastici per dotarsi di termoscanner per la misurazione. Abbiamo già disponibilità di quelli a pistola, daremo la possibilità ai dirigenti di acquistare quelli con la telecamera per non perder tempo ed evitare assembramenti»

Sui test sierologici:

«Il governo dice che devono essere su base volontaria, per me sé sbagliato. Deve essere obbligatorio per la tranquillità dei docenti e delle famiglie. Deve essere fatto dai medici di famiglia, per accordo nazionale, ma non sempre viene rispettato. A ieri sera sono stati eseguiti in Campania 38mila test sierologici, la gran parte presso medici di medicina generale e una parte presso strutture Asl. Hanno rivelato 600 positivi. Cioè il 23,8%. Sui 600 sierologici positivi le Asl hanno fatto il tampone molecolare che dàrà la certezza. Ben 432 sono risultati negativi. Per altri 168 quasi 200 siamo in attesa dell’esito dei tamponi. Dobbiamo arrivare al test eseguito sul 100% del personale, richiederà qualche giorno in più. Proporremo al governo di rendere obbligatori i test»