Crisanti: «Perché il calcio è esentato dalla quarantena? Questo ha prodotto i 14 positivi del Genoa»

Il virologo: «Napoli e Genoa vanno messi in quarantena. Perché il calcio è esentato da una misura di prevenzione prevista per tutti gli altri cittadini?»

Il virologo Andrea Crisanti ha commentato la vicenda Genoa-Napoli, con i 14 positivi tra i tesserati dei rossoblù e anche lui si interroga sul trattamento privilegiato riservato al calcio.

Crisanti ha parlato a Radio 24. Secondo lui vanno messi in quarantena sia il Genoa sia il Napoli.

È successo che durante l’allenamento la persona positiva ha trasmesso la malattia. La follia è non aver messo queste persone in quarantena in presenza di un positivo. La domanda è: perché il calcio è esentato da una misura di prevenzione – la quarantena – prevista per tutti gli altri cittadini?