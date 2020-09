Corsport: il Psg non va oltre i 40 milioni per Koulibaly

Anche la pista francese si complica per il difensore, dopo l’offerta considerata troppo bassa da parte del Napoli, considerando che il City ne aveva offerti 60

La situazione di Koulibaly non cambia e difficilmente cambierà, scrive il Corriere dello Sport, se De Laurentiis non abbassa le sue pretese sul difensore senegalese.

Ieri è finalmente arrivata la tanto attesa offerta del Psg

40 milioni di euro. Risposta del Napoli: niente da fare. Sì, proprio non bastano come non sono bastati i 60, tra base fissa e bonus, che il City ha proposto attraverso Fali Ramadani