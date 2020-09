CM.it: la Fiorentina può investire su Milik se Chiesa va alla Juve

Il tesoretto ottenuto dai viola dalla cessione dell’esterno potrebbe essere indirizzato all’acquisto dell’attaccante del Napoli

Una settimana alla conclusione del mercato e ci potrebbe essere ancora la possibilità di cedere Arkadiusz Milik, dopo che è sfumato il suo trasferimento alla Roma. Stando a quanto riporta calciomercato.it, la Fiorentina sarebbe pronta a puntare sul polacco nel momento in cui dovesse vendere Federico Chiesa alla Juventus; il tesoretto ottenuto potrebbe essere in parte utilizzato per finanziare l’acquisto dell’attaccante.

C’è stato un nuovo sondaggio della Fiorentina, che potrebbe investire sull’ex Ajax parte delle economie ricavate dall’eventuale cessione di Federico Chiesa alla Juventus, per la quale in queste ore i contatti vanno avanti.