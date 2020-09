Caso Suarez, il rettore di Perugia chiama in causa Paratici: «Da Torino hanno fretta»

Messaggero, Fatto e Repubblica richiamano in prima pagina l’intercettazione in cui si parla del ruolo del direttore sportivo bianconero

Si preannuncia un’altra giornata calda per la Juventus. Il Messaggero, il Fatto quotidiano e la Repubblica portano in prima pagina titoli su un’intercettazione – della Procura di Perugia – del rettore Maurizio Oliviero. Il rettore chiama in causa Paratici e spiega al telefono che, per quel che riguarda l’esame di Suarez, bisogna accelerare perché da Torino hanno fretta.

Comincerebbe così ad aggravarsi la posizione della Juventus che era già stata tirata in ballo sia per il fatto in sé sia per le telefonate tra la avvocatessa Maria Turco – che lavora nello studio dello storico legale della Juventus – e l’università. Ieri la Turco ha provato ad autoscagionarsi con un comunicato che però di fatto ha confermato i contatti con l’Università degli stranieri per l’esame di Suarez. L’avvocato ha scritto che lei ha fatto solo da tramite e che mai ha chiesto condizioni privilegiate per il calciatore.

Adesso l’intercettazione del rettore Oliviero parrebbe andare in un’altra direzione.