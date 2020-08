Ziliani: B-Juveful, è la Juve, ma tra matrimoni rotti e nuovi amori (tutti in bianconero) sembra Beautiful

Sul Fatto Quotidiano Paolo Ziliani si diverte a sciorinar tutti gli amori dei dirigenti della Juventus, tra mogli, nuove fidanzate e paparazzi. Paragona la situazione di La Mandria a una soap opera, tanto da rinominarla B-Juveful, sulla scorta della più nota Beautiful.

“ E se dopo Beautiful, la soap opera che da più di trent’anni tiene avvinto mezzo mondo, fosse arrivata l’ora di convertirsi a B-Juveful, la telenovela made in Italy che da qualche tempo si sta dipanando in quel di Torino, località La Mandria , il parco naturale già residenza di Vittorio Emanuele II, con intrecci amorosi da far invidia a quelli di Ridge e Brooke e delle famiglie Forrester e Logan? La cosa certa è che l’aria che tira a La Mandria, dove risiede buona parte dei personaggi di B-Juveful, deve avere qualcosa di speciale. Un che di piccante che accende nuovi flirt, nuovi amori, nuove unioni. Tutti rigorosamente in salsa bianconera”.

Il primo della lista è Andrea Agnelli, il presidente. Nel 2015 ha lasciato l’inglese Emma Winter, con cui era sposato (con due figli) per andare a vivere con la modella turca Deniz Akalin, moglie dell’ex direttore del marketing bianconero, Francesco Calvo (oggi alla Roma). Una relazione che non è stata presa bene dal cugino John Elkann e dalla moglie Lavinia Borromeo, molto legati ad Emma, ma da cui ha avuto due figli, una di 3, Livia Selin, e una di 2 anni, Vera Lin.

Al battesimo della sua prima figlia il padrino è stato il portiere della Juve, Gigi Buffon. Anche lui ha lasciato la moglie, Alena Seredova (da cui aveva avuto due figli). Proprio alla festa per Livia Selin si è presentato con la nuova compagna, Ilaria D’Amico, con cui vive dal 2014 e dalla quale ha avuto un figlio. Alena, intanto, dopo la separazione da Buffon, si è legata ad Alessandro Nasi, top manager cugino di John e Lapo Elkann e molto vicino agli Agnelli. Anche lei ha avuto una bambina dal nuovo compagno.

Il nuovo tecnico della Juve, Andrea Pirlo, è il terzo della lista di Ziliani. Nel 2014 anche lui ha messo fine al suo matrimonio con Patrizia Roversi (da cui aveva avuto due figli) per scegliere la pr Valentina Baldini, che all’epoca era la fidanzata storica di Riccardo Grande Stevens,

Infine, c’è Nedved.

“Last but not least, un po’ come in Beautiful dove Brooke, che amava Ridge, si ritrovò un giorno ad amoreggiare col papà di Ridge, Eric, anche in “B-Juve ful” l’aria frizzante de La Mandria ha scombussolato un tantino le cose in casa Nedved: dove Pavel, il vicepresidente della Juventus nonché amico e braccio destro di Andrea Agnelli, sposato a Ivana e con due figli maggiorenni chiamati con lo stesso nome dei genitori, Ivana e Pavel, pare aver perso la testa per la 23enne amazzone ceca Lucie

Anovcinova, che ha gli stessi anni della figlia di Pavel, con la quale è stato sorpreso a Londra dai paparazzi dell’Est. Da quel giorno, sembra che il soprannome di “Furia ceca”, in casa Nedved, sia definitivamente passato alla moglie”.