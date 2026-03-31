L’ex calciatore Luca Toni ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport dove ha parlato della Nazionale italiana e del ct Gattuso. Gli azzurri questa sera affronteranno la finale dei play-off per i Mondiali, contro la Bosnia.

Toni rivela com’era Gattuso ai Mondiali 2006

Toni, che partita si aspetta?

“Non facile perché tutta l’Italia l’aspetta da anni: dopo due Mondiali saltati, i tifosi azzurri la prossima estate vogliono vedere la loro squadra in America, Canada e Messico. Giocheremo contro una Bosnia tosta, che ha battuto il Galles e per vincere bisognerà… fare l’Italia“.

Insieme a Gattuso avete vissuto il Mondiale 2006. Come erano le vigilie di Rino?

“Era uno dei più agitati. Adesso, essendo il capo branco, anche se la sente più degli altri, dovrà mascherare la tensione. Sa cosa vuol dire giocare queste partite e, nonostante sia una persona vera e istintiva, cercherà di tranquillizzare i suoi uomini“.

Kean può essere decisivo?

“A me piace. Adesso lo vedo più in forma rispetto a qualche settimana fa e viene da una bella partita con l’Irlanda del Nord. È giusto puntare su di lui“.

A Bergamo quando è entrato Esposito la squadra è sembrata più in palla. Concorda?

“Con le sue caratteristiche Pio è ideale sia per entrare se dovessimo andare sotto, un’eventualità che certo non mi auguro, sia per partire titolare. Sono sicuro che sarà della partita perché è in forma e psicologicamente è carico dopo i gol segnati con l’Inter. Può darci una bella mano“.

E poi c’è Raspadori…

“Raspadori è molto diverso rispetto a Kean, Retegui ed Esposito e può essere utile per creare la superiorità numerica con il suo dribbling“.