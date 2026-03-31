Sky: “I tempi di recupero di Lukaku sarebbero di dieci giorni”

L'attaccante non si è presentato all'allenamento di oggi con il Napoli, restando in Belgio a continuare la sua riabilitazione. Contro il Milan sarà fuori rosa.

Romelu Lukaku ha deciso di restare in Belgio non presentandosi agli allenamenti di oggi con il Napoli, nonostante l’ultimatum fissato dal club per il rientro. In vista della sfida col Milan, in programma il 6 aprile alle 20:45, l’attaccante sarà messo fuori rosa.

I tempi di recupero di Lukaku

Come riportato da Sky Sport:

Romelu Lukaku ha deciso di restare ancora in Belgio. Il giocatore non farà ritorno a Castel Volturno e dovrebbe essere messo fuori rosa dal club. L’attaccante – dopo il forfait con la sua nazionale – aveva deciso di trattenersi nel suo Paese per curare l’infiammazione all’anca. I tempi di recupero – secondo chi segue la sua riabilitazione in Belgio e quanto riferito dal giocatore – sarebbero di 10 giorni.