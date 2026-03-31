Tonali, il Newcastle lo valuta 100 milioni. Chi li spenderebbe per lui?

Sandro Tonali questa sera disputerà la finale dei play-off con la Nazionale italiana, contro la Bosnia, per poter giocare il suo primo torneo importante in maglia Azzurra.

Il centrocampista del Newcastle potrebbe cambiare squadra a fine stagione, anche se il suo club non vorrebbe accettare meno di 100 milioni per lui.

Tonali potrebbe giocare il suo primo Mondiale a 26 anni

Athletic scrive:

L’unica partita della carriera di Tonali che vorrebbe rigiocare è la Macedonia del Nord, quattro anni fa. Un’altra semifinale dei play-off per la qualificazione al Mondiale. L’Italia era campione d’Europa in quel momento. Nessuno si aspettava che perdesse a Palermo. Poi Aleksandar Trajkovski segnò al 90° minuto. Fu un colpo durissimo per gli italiani. “Avevamo fatto 30 tiri e ne avevamo concessi uno. Sembrava che la palla pesasse 50 chili ed è andato tutto storto”, ha ricordato Tonali. Nel secondo tempo contro l’Irlanda del Nord, ha mandato un messaggio al suo futuro e su dove vorrebbe giocare in estate. Il suo gol, una potente conclusione al volo dal limite dell’area, e l’assist servito a Moise Kean hanno avvicinato l’Italia al Mondiale. A maggio compirà 26 anni e non ha ancora giocato con la Nazionale in un grande torneo. Se c’è una cosa certa, è che essere a Toronto il 12 giugno per quella che sarebbe la partita inaugurale dell’Italia al Mondiale contro il Canada significa moltissimo per lui.

Nessuno può dubitare del suo impegno su entrambi i fronti, club e Nazionale. Tonali ha giocato 47 partite con il club in questa stagione. Solo Malick Thiaw ha accumulato più minuti con il Newcastle. Al momento è concentrato sulla finale dei play-off contro la Bosnia a Zenica. Ma dopo il Mondiale, dove giocherà? Dal punto di vista anagrafico, sta entrando nel pieno della carriera. È un momento delicato per il progetto del fondo sovrano saudita (Pif); quando il Milan ricevette l’offerta per Tonali, i proprietari del Newcastle erano ancora in piena fase di investimenti. L’estate 2023 è stata l’ultima prima che le regole su profitti e sostenibilità iniziassero a pesare davvero. Nonostante tutto, il Newcastle ha ottenuto risultati importanti, anche se il rendimento di quest’anno solleva interrogativi. La partita contro il Barcellona ha evidenziato limiti.

La valutazione del Newcastle per il centrocampista è ritenuta eccessiva

Prosegue Athletic:

Tonali è uno di quei giocatori che pochissimi club possono permettersi. Se Enzo Fernández, il cui futuro al Chelsea è attualmente incerto, è costato 121 milioni di euro dopo il Mondiale in Qatar, e Moises Caicedo e Declan Rice hanno entrambi superato i 100 milioni l’estate successiva, la valutazione di Tonali si colloca più o meno nella stessa fascia. Il prezzo potenziale e la posizione attuale del Newcastle sul giocatore – sotto contratto fino al 2029 – rendono l’acquisto dell’italiano particolarmente difficile, anche per i top club della Premier League. Era stato individuato come obiettivo prioritario dal Manchester United la scorsa estate, ma i costi erano elevati. Il Manchester City apprezza Tonali da tempo e c’è interesse anche da parte dell’Arsenal, ma non alle cifre che il Newcastle si aspetta di chiedere. Un ritorno in Italia, invece, è da escludere: nessuno può permetterselo.