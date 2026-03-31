Il giornale belga Hln: "Il Napoli minaccia ma se Lukaku dovesse parlare, non sarebbe la miglior pubblicità per il club. Il suo rientro sarà deciso con lo staff medico della Nazionale"

Il giornale belga Hln (Het Laatste Nieuws) sta seguendo con molta attenzione (e anche con un bel po’ di notizie) la vicenda Lukaku che invece in Italia è raccontata in maniera troppo appiattita sul Calcio Napoli.

Hln scrive di telenovela e aggiunge che “il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, rende giustizia al suo passato da produttore cinematografico”.

Il giornale cita il comunicato del Napoli. Poi aggiunge:

Il Napoli sta quindi lasciando intendere un possibile trasferimento nella squadra B, sebbene in Italia nessuno escluda la possibilità di una sanzione pecuniaria per Lukaku. Per il momento, però, non c’è ancora una punizione ufficiale e si tratta principalmente di minacce.

Interpellati in merito alla comunicazione del Napoli, Lukaku e il suo entourage mantengono il più stretto riserbo. Il piano, tuttavia, è quello di rispondere al comunicato del Napoli, seppur direttamente e con la massima discrezione.

Lukaku non vuole alimentare ulteriormente le polemiche. Secondo Big Rom, tutto è già stato detto nel suo post su Instagram di lunedì.

Riguardo a quel piano, nulla è cambiato, nemmeno dopo il comunicato del Napoli. Lukaku vuole recuperare al più presto la piena forma fisica per essere al meglio in vista dei prossimi Mondiali negli Stati Uniti. A suo dire, la riabilitazione in Belgio, con Maesschalck e il suo staff, offre le migliori prospettive in tal senso. La data del rientro verrà decisa nei prossimi giorni e settimane in accordo con Maesschalck e Kristof Sas, il medico dei Diavoli Rossi.

Che Lukaku rischi sanzioni… Pazienza. Per il momento, le minacce del Napoli restano tali. Chi conosce la vicenda, si chiede se sarebbe saggio per la squadra italiana agire in tal senso.

Il Napoli avrebbe ovviamente tutto il diritto di imporre una sanzione a Lukaku: Big Rom è contrattualmente obbligato a seguire le direttive del club. L’unica domanda è se sarebbe saggio spingere ulteriormente la situazione. In tal caso, Lukaku verrebbe messo ancora più sotto pressione e potrebbe sentirsi costretto a rivelare i motivi della sua indisponibilità.

Spoiler: questo scenario non sarebbe la migliore pubblicità per il Napoli.