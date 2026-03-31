La Prefettura di Napoli ha vietato la trasferta allo stadio Maradona ai tifosi del Milan residenti in Lombardia, per il match di Pasquetta (6 aprile) tra le due squadre.

Il comunicato della Curva Sud del Milan

E’ arrivata in seguito la risposta del tifo organizzato rossonero, con un comunicato della Curva Sud sui loro social:

“Come tutti sanno ci troviamo di fronte all’ennesima decisione folle, presa senza alcuna logica da chi, incapace di gestire l’ordine pubblico, preferisce vietare le trasferte senza una reale motivazione ma nascondendosi dietro alla solita frase alto rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica. Peccato che da decenni andiamo a Napoli senza problemi e oggi siamo costretti a rimanere a casa con decine di pullman da disdire, caparre perse e squadra abbandonata a se stessa, tutto questo senza una valida ragione.

Istituzioni e Lega Serie A predicano da tempo un calcio inclusivo, incentivando programmi di fidelizzazione, ma ogni domenica vietano trasferte preventivamente anche con tessera, discriminando addirittura i tifosi in base alla regione di residenza. Costretti quindi a rimanere a casa, invitiamo i tifosi rossoneri residenti in altre regioni a fare altrettanto. Abbiamo deciso comunque di supportare la squadra in vista di una partita importantissima: l’appuntamento per tutti è a Milanello sabato mattina alle 10.30 per l’allenamento dei ragazzi prima della partenza per Napoli“.