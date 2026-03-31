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Napoli-Milan, vietata la trasferta ai tifosi rossoneri residenti in Lombardia: “Decisione folle”

La Curva Sud: "Istituzioni e Lega Serie A predicano da tempo un calcio inclusivo, ma ogni domenica vietano trasferte discriminando i tifosi in base alla regione di residenza. Appuntamento a Milanello sabato per supportare la squadra".

3DPN798 At the exterior walls of the Stadio Diego Armando Maradona in Naples, street artist Jorit has completed a mural celebrating the club's history. The piece depicts a symbolic 'Top 11' of SSC Napoli legends from across generations. Featured in the artwork are Dino Zoff, Kalidou Koulibaly, Giuseppe Bruscolotti, Faouzi Ghoulam, Ruud Krol, Antonio Juliano, Marek Hamsik, Edinson Cavani, Diego Armando Maradona, Careca, and Dries Mertens. Murale pictures prior the Serie A 2025/2026 football match between SSC Napoli and AS Roma at Diego Armando Maradona stadium in Naples (Italy), February 15, 2026. Insidephoto Alamy

La Prefettura di Napoli ha vietato la trasferta allo stadio Maradona ai tifosi del Milan residenti in Lombardia, per il match di Pasquetta (6 aprile) tra le due squadre.

Il comunicato della Curva Sud del Milan

E’ arrivata in seguito la risposta del tifo organizzato rossonero, con un comunicato della Curva Sud sui loro social:

Come tutti sanno ci troviamo di fronte all’ennesima decisione folle, presa senza alcuna logica da chi, incapace di gestire l’ordine pubblico, preferisce vietare le trasferte senza una reale motivazione ma nascondendosi dietro alla solita frase alto rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica. Peccato che da decenni andiamo a Napoli senza problemi e oggi siamo costretti a rimanere a casa con decine di pullman da disdire, caparre perse e squadra abbandonata a se stessa, tutto questo senza una valida ragione.

Istituzioni e Lega Serie A predicano da tempo un calcio inclusivo, incentivando programmi di fidelizzazione, ma ogni domenica vietano trasferte preventivamente anche con tessera, discriminando addirittura i tifosi in base alla regione di residenza. Costretti quindi a rimanere a casa, invitiamo i tifosi rossoneri residenti in altre regioni a fare altrettanto. Abbiamo deciso comunque di supportare la squadra in vista di una partita importantissima: l’appuntamento per tutti è a Milanello sabato mattina alle 10.30 per l’allenamento dei ragazzi prima della partenza per Napoli“.

Il Napolista è un giornale on-line di opinione, nato nel 2010, che si occupa prevalentemente di calcio e di analizzare quel che avviene dentro e soprattutto attorno al Napoli.

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