Lukaku, comunicato del Napoli (che per ora non decide)
"La Società si riserva di valutare l’adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari, così come la prosecuzione dell’attività del calciatore nel gruppo squadra a tempo indeterminato".
Romelu Lukaku è rimasto in Belgio, non presentandosi agli allenamenti del Napoli. La società aveva dato al giocatore l’ultimatum di oggi. Il belga ieri, in un messaggio social, aveva chiarito di essere rimasto nel suo Paese per un problema fisico.
Il comunicato del Napoli su Lukaku
L’attaccante salterà il match contro il Milan di lunedì 6 aprile alle 20:45.
Il comunicato del Napoli recita:
Ssc Napoli comunica che il calciatore Romelu Lukaku non ha risposto alla convocazione di oggi in vista della ripresa degli allenamenti. La Società si riserva di valutare l’adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari, così come la prosecuzione dell’attività del calciatore nel gruppo squadra a tempo indeterminato.