Tra Lukaku e il Napoli si potrebbe aprire l’ipotesi rescissione

Massimo Ugolini in collegamento da Napoli per Sky Sport fa il punto sul caso Lukaku e le possibili conseguenze.

“Evidentemente non c’è più questo grande rapporto tra Lukaku e Antonio Conte. Per quello che è successo nell’ultima settimana, per la posizione molto ferma da parte della società, posizione inevitabilmente avallata anche da Conte. È una situazione spinosa, un caso delicato. Perché Lukaku ha grande leadership all’interno del gruppo, ha la carriera che conosciamo, è stato un grande protagonista de quarto scudetto, con 14 gol e 10 assist. È un danno evidente non poter contare su di lui, dal punto di vista tecnico, sportivo, ambientale. Anche per il gruppo, perché non ti fa piacere quando un tuo collega sta vivendo momento delicato club”.

Ugolini prosegue sui possibili provvedimenti disciplinari del club:

“Sicuramente una multa, probabilmente l’esclusione dalla rosa, poi si potrebbero aprire scenari più pesanti come la rescissione del contratto, l’abbassamento degli emolumenti, tante situazioni che dovranno essere gestite dai legali del Napoli. È questo il motivo per cui il Napoli nel comunicato si riserva di prendere una decisione e non ha preso ancora una decisione nei confronti del calciatore. Che poi dal punto di vista fisico dovrebbe tornare a disposizione tra dieci giorni dopo aver effettuato le cure in Belgio. C’è un report quotidiano inviato ai dottori del Napoli. Lui ha detto di avere un problema all’anca, un’infiammazione, bisognerà avere riscontro di questa situazione clinica. Si tratta di una situazione poco piacevole visto che c’è il Milan quasi alle porte e un campionato che potrebbe aprire scenari interessanti”.