Dagospia: “Terremoto Juve. Sarri rischia anche con la Champions, con lui via Paratici (Roma) e Nedved”

Bilancio in rosso, noia sul campo. La rivoluzione vuole farla l’azienda. Nedved accusato di troppa vivacità sentimentale: l’amore per una cavallerizza di 25 anni

Dagospia prefigura un vero e proprio terremoto nella Juventus. Andrea Agnelli rivoluzionerà l’assetto tattico e societario del club, così scrive il giornale di Roberto d’Agostino.

Il primo tassello del domino è stato Marco Re capo dell’area finanziaria.

Dagospia scrive che la “prima rogna” (testuale) riguarda Maurizio Sarri. Ricorda che a volere l’allenatore sono stati Paratici e Nedved. Che avrebbe dovuto portare il calcio affascinante che però non si è visto.

È finito schiacciato dalla pesante identità della squadra e dalle idiosincrasie dello spogliatoio. La vittoria dello scudetto non gli dà alcuna garanzia di permanenza. Anzi, l’eventuale eliminazione dalla Champions League gli costerà la panchina. E non è detto che la vittoria della coppa lo salverebbe. Già perché, come questo disgraziato sito ripete da un po’, alla Continassa tira una brutta aria.

Buffon è alla ricerca di un amministratore delegato. Da escludere il ritorno di Marotta. VIene dato in pole addirittura Claudio Albanese così definito: “molto ascoltato da Agnelli e non solo sul piano professionale. In ballottaggio c’è anche Federico Cherubini, braccio destro di Fabio Paratici all’area tecnica”.

Dovrebbero saltare anche Paratici e Nedved. Il primo è accostato alla Roma, ma potrebbe finire anche in Inghilterra. E poi c’è Nedved di cui, pare che

Pare che nella bacchettona Torino non sia stata apprezzata la vivacità sentimentale del 47enne céco che, un anno fa, lo ha portato a lasciare la moglie Ivana per fidanzarsi con la 25enne cavallerizza Lucie Anovcinouva, che ha un anno in più della figlia dell’ex pallone d’oro. Al suo nuovo amore, l’ex calciatore avrebbe regalato uno stallone da 1 milione di euro, dicono…Nedved potrebbe andare a Montecarlo, a lavorare con Mino Raiola, oppure diventare presidente della Federcalcio della Repubblica ceca.

A entrambi viene imputata la scelta di Sarri e l’insoddisfacente mercato che ha solo aumentato i debiti.

Buffon potrebbe diventare vicepresidente. E al posto di Sarri, una volta fuori Nedved e Paratici, potrebbe persino tornare Allegri.