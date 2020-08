Zazzaroni: al calcio mancano i soldi per il mercato, ne ha bruciati troppi

Lo scrive Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport, commentando il mercato post pandemia e ricapitolando tutti gli intrecci di mercato. A tutti mancano i soldi per concludere le trattative in corso.

“ Mancano i soldi, amici miei: mancano anche a un mondo che ne ha bruciati tanti, talvolta in modo delinquenziale, e che non sa fare i conti della serva” .

E conclude:

“Manca il “celo” di paniniana memoria. O il Monopoli. Dove si gioca con i soldi finti, cugini delle plusvalenze. Dove si parte per conquistare Viale Vesuvio, Corso Impero e Piazza Giulio Cesare ma si finisce, dopo tasse del lusso, imprevisti, carabinieri e prigioni/transito, in Vicolo Stretto o in Vicolo Corto. Peggio ancora, in via della Povertà. A Manchester, Desolation Road”.