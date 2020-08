Tutti seduti e niente birra, il triste ritorno allo stadio dei tifosi tedeschi (virus permettendo)

I club hanno votato all’unanimità le linee guida per un eventuale riapertura delle tribune al pubblico

Niente trasferte, niente posti in piedi, ma soprattutto niente birra sugli spalti. Lo prevedono le nuove linee guida per un eventuale ritorno allo stadio dei tifosi in Bundesliga.

L’argomento sta sollevando un enorme dibattito in Germania, economico ma soprattutto sociale. L’assemblea straordinaria dei club in programma oggi ha deciso all’unanimità: l’accesso agli impianti sarà consentito ai soli tifosi di casa, non saranno ammessi posti in piedi e soprattutto niente alcolici allo stadio, una novità assoluta in Germania. Un quarto punto, secondo quanto riporta La Faz, dovrebbe essere l’introduzione temporanea di biglietti online personalizzati, che dovrebbe consentire il monitoraggio delle catene di infezione di coronavirus.

L’ad della DFL Christian Seifert durante la conferenza stampa ha spiegato.

“La priorità in Germania non sono gli stadi pieni, ma la situazione sanitaria. Il coronavirus circola ancora ed avrà un peso importante nelle decisioni che verranno prese”

La decisione finale spetta ovviamente al Governo che si esprimerà prendendo in considerazione la situazione sanitaria in divenire alla ripresa del campionato previsto per il terzo weekend di settembre. Comunque, ha specificato Seifert, nessuna decisione sarà definitiva.