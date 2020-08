The Sun: prima dell’arresto Maguire ha speso 70mila euro in alcolici in 5 ore

Il quotidiano inglese fa le pulci al capitano del Manchester United. Una fortuna spesa con gli amici tra alcol e prelibatezze culinarie (con tanto di dettaglio della spesa)

The Sun lancia la bomba: prima dell’arresto per resistenza alle forze dell’ordine e tentata corruzione, Harry Maguire ha speso 70mila euro in alcolici in cinque ore. Il quotidiano si riferisce a quanto capitato a Mykonos, dove il giocatore è stato coinvolto in una rissa (ieri lo hanno rilasciato dopo il fermo).

“Poche ore dopo l’atterraggio sull’isola e due giorni prima della rissa con conseguenze fatali, Maguire e i suoi amici hanno speso una cifra enorme. Bevande alcoliche per un valore di 70.000 euro e varie prelibatezze culinarie consumate in sole cinque ore presso l’esclusivo bar alla moda SantAnna”.

The Sun continua:

“La notte della vergogna di Harry Maguire è arrivata dopo una baldoria di tre giorni a Mykonos”.

E dettaglia la maggior parte delle spese in bevande: una bottiglia di champagne di riserva Dom Perignon Brut 2002 (20.000 euro), un’altra del marchio Armand (19.000 euro), tre bottiglie di Jack Daniel’s (832 euro), aragosta (1.330 euro), oltre a vari piatti di cucina greca e involtini di carne Wagyu.