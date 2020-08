Manchester United, Harry Maguire è stato rilasciato dopo l’arresto a Mykonos

Il capitano della squadra inglese si è dichiarato non colpevole. Era stato fermato per insulti e violenza (e tentata corruzione) ai danni di alcuni agenti che cercavano di sedare una rissa fuori ad un bar dell’isola greca

Il capitano del Manchester United, Harry Maguire, arrestato a Mykonos dopo essere stato coinvolto in una rissa, è stato rilasciato. Il giocatore si è dichiarato non colpevole. Martedì sarà ascoltato in tribunale, ma, scrive la Bbc, non è chiaro di cosa sia accusato.

L’Ufficio del procuratore di Syros ha comunicato, ieri, che” tre stranieri ” erano stati arrestati dopo un presunto alterco con agenti di polizia a Mykonos giovedì.

La polizia dice che è stato aperto un file che include accuse di “violenza contro i funzionari, disobbedienza, danni fisici, insulto e tentato corruzione di un funzionario”.

La polizia greca ha spiegato, sempre ieri, che gli ufficiali avevano cercato di interrompere un alterco tra due gruppi al di fuori di un bar e che i tre stranieri avevano poi verbalmente offeso e aggredito uno degli ufficiali. Dopo essere arrivati alla stazione di polizia di Mykonos, i tre individui arrestati, continua la nota della polizia, hanno “resistito fortemente, spingendo e colpendo tre agenti di polizia” e che “uno dei detenuti ha cercato di offrire denaro in modo che il processo contro di loro non fosse stato completato”.