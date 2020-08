Sport: al Barcellona non basta passare il turno, vuole stravincere

Setién vuole dare un segnale, per cui niente speculazioni sull’1-1 dell’andata: tutti all’attacco. Tridente con Griezmann e Puig che potrebbe togliere il posto a Rakitic

Il Barcellona non vuole solo passare il turno. Gli serve stravincere. Battere il Napoli, possibilmente con più gol di scarto. Perché la partita di sabato può disegnare il futuro del Barca e di Setién. Insomma: i blaugrana vogliono dare un segnale, per cui chi si aspetta Messi e compagni a speculare sull’1-1 dell’andata si sbaglia di grosso.

Lo scrive Sport. Il quotidiano di Barcellona dice che Setién ha intenzione di costruire una partita completamente all’attacco. “Sa che la sfida contro il Napoli rappresenta un prima e un dopo”, deve dare un segnale netto di svolta, visto “lo stato d’animo malconcio dell’ambiente”. Il Napoli rischia di beccarli in un brutto momento, stracarichi anche oltre l’obiettivo dei quarti di finale.

“Messi ha alzato la voce e ha inviato una frecciata “crittografata” a Setién sulle dinamiche e sul gioco della squadra”.

Se queste sono le intenzioni comincia a traballare l’ipotesi del 3-5-2. Il recupero di Antoine Griezmann, apparso in buone condizioni, sembra aver innescato una reazione tattica a catena. Tanto vale giocarsela, fare all-in: parlare chiaro e non solo battere il Napoli ma urlare agli altri che per la vittoria finale ci siamo anche noi. Per cui 4-3-3, con Riqui Puig che potrebbe addirittura scalzare Rakitic dall’undici titolare. In tal caso sarebbe Frenkie de Jong ad agire davanti alla difesa, al posto dello squalificato Busquets.