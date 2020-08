Repubblica: il capitano ieri ha fatto un blitz a Castel Volturno per le terapie, oggi la risonanza

A caldo il capitano aveva pianto e si era messo le mani nei capelli, pensando che tutto fosse perduto. Poi l’amarezza è passata ed è venuto fuori il suo carattere da combattente

Oggi è il giorno della verità per Lorenzo Insigne, con gli esami a cui l’attaccante si sottoporrà oggi, si saprà se potrà essere a disposizione di Gattuso e della squadra per la sfida di Champions contro il Napoli. Ma il capitano farà di tutto per esserci, come riporta Repubblica

Adesso si tratta di capire meglio la natura del risentimento all’adduttore avvertito dall’attaccante della Nazionale: anche muscolare oppure solo cartilagineo. Nel secondo caso le possibilità di un recupero in extremis per il leader azzurro sarebbero maggiori, altrimenti rischiano di ridursi in maniera drastica. Dentro o fuori, insomma. Per questo oggi sarà il giorno della verità, dopo la meritata domenica di vacanza concessa alla fine del campionato da Gattuso alla squadra. La maggior parte dei giocatori si sono rilassati al mare. Insigne ha invece fatto un blitz a Castel Volturno per sottoporsi alle prime terapia e poi è rimasto rigorosamente a riposo, interrogandosi sulle sensazioni che gli stanno arrivando dal suo corpo. A caldo il capitano aveva pianto e si era messo le mani nei capelli, pensando che tutto fosse perduto. Poi l’amarezza è passata ed è venuto fuori il suo carattere da combattente, in attesa dell’esito chiarificatore degli esami medici. La sfida con Messi è vicinissima e in ogni caso ci vorrà un miracolo, da qui a sabato sera. Ma il giocatore ci crede e farà di tutto per esserci al Camp Nou contro il Barcellona, nella gara più importante e allo stesso tempo prestigiosa della stagione azzurra.