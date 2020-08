Osimhen è il quarto (o il sesto) acquisto più costoso della Serie A. Per Transfermarkt, vale 27 milioni

De Laurentiis ha parlato di 80 milioni, Transfermarkt scrive 70. Il più caro Ronaldo, poi Higuain, De Ligt. Lukaku 74, Arthur (sempre Juve) 72

Quanto è costato al Napoli Victor Osimhen? Aurelio De Laurentiis, rompendo una tradizione consolidata, ha ufficializzato le cifre della trattativa. De Laurentiis ha parlato di acquisto da 80 milioni di euro: 70 milioni in cinque anni più di dieci di bonus. Ha parlato anche dell’ingaggio del calciatore e qui siamo a una novità pressoché assoluta. Forse accadde solo quando ci fu il rinnovo con Cavani, rinnovo che Cavani trattò in prima persona col presidente del Napoli.

È senza dubbio l’acquisto più costoso della storia del Napoli. Il record di Lozano è durato meno di dodici mesi. Va a iscriversi nella lista di acquisti del Napoli che hanno fatto la storia del calciomercato: i 105 milioni per Jeppson, i 2 due miliardi per Savoldi, i 13 per Maradona e oggi gli 80 (o 70) milioni per Osimhen. Anche se in Italia scrivono che al di là delle plusvalenze si tratta di un’operazione da 47,5 milioni di euro. Che non sono pochi. Transfermarkt scrive di acquisto da 70 milioni di euro.

Ci sono due curiosità che balzano all’occhio leggendo Transfermarkt. La prima è che il riferimento per gli esperti di mercato scrive che il valore di mercato di Osimhen è di 27 milioni. Un terzo rispetto agli 80 di cui ha parlato De Laurentiis.

La seconda curiosità è che quello di Osimhen entra negli acquisti più cari della Serie A. In caso di acquisto da 80 milioni, si tratta del quarto acquisto più caro di sempre. I primi tre posti sono tutti occupati dalla Juventus: Ronaldo per 117 milioni, Higuain (proprio dal Napoli) pagato 90 milioni e De Ligt 85,5. In caso di acquisto da 70 milioni, sarebbe il sesto più costoso della Serie A.

Ci sono ancora Lukaku (pagato dall’Inter 74 milioni) e Arthur che per Transfermarkt è stato stato pagato dalla Juventus 72 milioni. Un’operazione, questa, molto chiacchierata in Spagna.