De Laurentiis: «Osimhen lo ha fortemente voluto Gattuso. 80 milioni in cinque anni al Lille»

A Radio Kiss Kiss Napoli: «Al giocatore andranno dai 4 ai 4,5 milioni più bonus. Ora il Napoli deve vendere. A Barcellona a fronte alta»

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Osimhen

«Rino Gattuso ci teneva molto, lo abbiamo accontentato. È stato bvravo Giuntoli che si è mosso per tempo. Non è stato facile perché he cambiato procuratori e abbiamo dovuto rinegoziare. 70 milioni in cinque anni più di dieci di bonus. Al giocatore dai 4 ai 4,5 milioni più bonus».

«È rimasto molto colpito da Partenope una dea fascinosa. Napoli è molto diversa da Lille. Chi Sto arrivando!iva qui, ne rimane incantato».

«Preoccupiamoci di andare a Barcellona, di far riposare i giocatori prima e speriamo anche dopo il Barcellona. Poi ci sarà la preparazione estiva. Io mi auguro che il campionato inizierà a fine settembre inizio ottobre. Cominciare il 12 settembre sarebbe pura follia, significherebbe non allenare nessun calciatore arrivato adesso, provocare infortuni in tanti calciatori, sarebbe come andare alla cieca dopo una stagione massacrante dopo questa per il coronavirus».

«Barcellona? Il Napoli ci deve provare, io me l’aspetto, se lo aspetta Gattuso, i tifosi che sono stati mortificati dalla chiusura degli stadi. Dobbiamo dare lì a fronte alta, distesi, non preoccupati, dobbiamo andare a divertirci, a giocare a pallone, a fare la partita».

«Koulibaly? Quando si vorrà confrontare con me, ci confronteremmo. Se saranno rose, fioriranno».

«Boga? Il Napoli deve innanzitutto vendere. Senza Champions, mancheranno 200 milioni. Non dovevamo comprare e invece abbiamo piazzato un colpo totale da 110 milioni, stipendi compresi. Poi, dopo aver riposato, vediamo cosa ci diranno Lega e Figc per l’inizio di campionato. Avremo, speriamo, tutto il tempo per vendere e quindi anche acquistare».

«Con la media company, le squadre medio-piccole diventeranno molto molto molto più competitive. In Serie A siamo venti imprenditori, la governance non mi preoccupa. Perché dobbiamo lasciare per strada tanti milioni di euro?»

«Osimhen avrà il numero 9».