Messi: «Mi fa male l’anima, ma col Barcellona si è chiuso un ciclo». Ha scelto il City

La Nacion riporta le sue parole. «Ho deciso con Antonela». Guardiola e Aguero lo spingono a Manchester: «Lì si gioca il calcio che voglio»

Non poteva che essere la redazione sportiva de La Nacion ad avere i virgolettati di Lionel Messi. La Nacion ha una redazione sportiva che non ha eguali. È un giornale straordinario per quel che riguarda lo sport (non guardiamo le altre sezioni con lo stesso interesse). E La Nacion oggi riporta le frasi di Messi all’indomani dell’addio al Barcellona.

“Ho preso la decisione con Antonela di lasciare la barca. Mi fa male l’anima, ma basta. Il ciclo è finito”.

Sono le parole del rosarino – come lo definisce La Nacion – che arrivò al Barcellona “nel 2000, a 13 anni appena compiuti.

La Nacion riporta poi le parole di Messi sul suo futuro:

Parlerò con Pep in modo che possa organizzare l’arrivo al City. Lì il calcio è spettacolare e si adatta a ciò che voglio.

Ha scelto il Manchester City, un club-stato che ha alle spalle gli Emirati Arabi Uniti, ma non per questo motivo: è la presenza di Guardiola e Aguero che lo spinge a fare questo salto inaspettato fino a poco tempo fa.

Intanto a Barcellona non si placa la protesta contro Bartomeu.