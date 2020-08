Maguire, capitano del Manchester United, è stato arrestato a Mykonos

Il club: “Siamo a conoscenza del presunto incidente, il giocatore sta collaborando pienamente con le autorità locali”

Periodo tutt’altro che sereno, per il Manchester United, che dopo l’eliminazione dall’Europa League subita in rimonta per mano del Siviglia, si trova a fare i conti con una nuova seccatura. Harry Maguire, capitano dei Red Devils, è stato arrestato a Mykonos, stando a quanto riferisce il Telegraph, per una rissa con alcuni turisti. Il quotidiano inglese riporta anche delle dichiarazioni ufficiali del club.

Siamo a conoscenza di un presunto incidente che ha coinvolto Maguire a Mykonos ieri sera. Siamo in contatto con Harry e sta collaborando pienamente con le autorità greche. Non verranno rilasciati ulteriori commenti.