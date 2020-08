La Juve prova a soffiare David Silva alla Lazio, e lo spagnolo non si fa più trovare

Per Sportmediaset i bianconeri si stanno muovendo per strappare l’attaccante svincolato dal City a Lotito. L’accordo coi biancocelesti è già chiuso, ma manca la firma

La firma non c’è ancora. Ed è il dettaglio che comincia ad allarmare la Lazio. Perché David Silva è entrato in uno strano silenzio, non si fa più trovare, nonostante l’accordo con lo spagnolo bloccato per 3 milioni netti per 3 anni. Il problema è che di mezzo c’è la Juventus.

Secondo alcune indiscrezioni raccolte da Sportmediaset Pirlo vorrebbe a Torino l’attaccante svincolato dal City, e Paratici avrebbe avviato una trattativa parallela per strapparlo a Tare. La Lazio sta provando a formalizzare il più in fretta possibile, prima che una nuova più ricca offerta dei bianconeri faccia saltare l’affare.