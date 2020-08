La Lazio offre a David Silva fino a 3,5 milioni (più un jet privato), lui ne vuole 5 (di milioni)

Per lui anche una casa di lusso in piazza di Spagna. La stella spagnola lascerà il City alla fine della Champions. Ma su di lui anche gli emirati

Nel Regno Unito ragionano a settimana, non come noi che siamo solito fare i conti in tasca con ingaggi annuali. Il Daily Mail fa il punto sulla presunta trattativa tra la Lazio e David Silva che ha appena lasciato il Manchester City. La Lazio – scrive Tuttosport – avrebbe offerto allo spagnolo 3 milioni a stagione (fino a 3,5 con bonus), una casa di lusso a Roma (pare in piazza di Spagna) e un jet privato.

Il 34enne spagnolo sarebbe il rinforzo del club di Lotito per la Champions. Darebbe un plus di esperienza e qualità che effettivamente servirebbero alla squadra di Inzaghi.

David Silva, che al City, guadagnava più di 12 milioni netti, non vorrebbe scendere sotto i 5, come scrive Il Tempo. Lo spagnolo è stato avvicinato dall’Inter Miami di Beckham (che però pare che si sia tirato indietro) negli Stati Uniti e anche da due club degli emirati che ovviamente offrirebbero molto di più rispetto a Lotito.