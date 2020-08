In Premier arriva l’espulsione per colpo di tosse (volontario)

Sky Sports: il nuovo regolamento della FA punisce severamente la tosse “intenzionale”, in faccia agli avversari o all’arbitro

Magari sarà la Var a stabilire se il colpo di tosse è volontario, o solo un ingestibile e istintivo bisogno fisiologico improvviso. Fatto sta che dalla prossima stagione in Inghilterra potrebbe essere punito con l’espulsione. Il nuovo regolamento stilato dalla Football Association risente dell’epidemia da coronavirus e dei conseguenti protocolli così minuziosamente studiati dalle autorità per la ripresa dei campionati.

Sky Sports segnala la nuova severità che sarà adottata dall’arbitro quando un giocatore “deliberatamente, e da distanza ravvicinata, tossisce in faccia ad un avversario o ad un ufficiale di gara”. La nuova sanzione rientrerà nella categoria di “uso di linguaggio e/o gesti offensivi”. Un po’ come lo sputo in Romania.

Stando ai nuovi indirizzi della FA, “se il gesto non sarà abbastanza grave da meritare l’espulsione, dovrà essere estratto il cartellino giallo per l’ammonizione del giocatore, autore di un comportamento antisportivo e che mostra una mancanza di rispetto per il gioco”.

Le linee guida però sottolineano che gli arbitri non sono chiamati a punire qualsiasi colpo di tosse, ma solo quelli intenzionalmente volontariamente verso arbitri o avversari. Gli stessi arbitri sono chiamati a ricordare ai giocatori di evitare di sputare a terra, ma senza che questo gesto comporti sanzioni: semplicemente, non si fa.