In Romania lo sputo in campo sarà punito con 12 giornate di squalifica

In realtà dipenderà dall’intensità dello sputo: si va dalle 6 alle 12 giornate, più un’ammenda. Vietato anche soffiarsi il naso

Dodici giornate di squalifica per uno sputo a terra. E’ la punizione prevista del nuovo regolamento del campionato rumeno, che riaprirà a porte chiuse il 13 giugno se il governo darà l’ok.

Il nuovo protocollo a tolleranza zero – scrive la Reuters – è stato stilato dalla federazione rumena (FRF) e dalla lega. In realtà dipenderà dall’intensità dello sputo: si va dalle 6 alle 12 giornate, più un’ammenda. Vietato anche soffiarsi il naso, cosa che i calciatori fanno ripetutamente in modalità cerbottana.

Il protocollo prevede inoltre che i giocatori, dopo la partita dovranno tornare a casa con la divisa da gioco, che durante il riscaldamento dovranno restare a due metri di distanza l’uno dall’altro e che prima e dopo la partita i titolari dovranno restare separati dalle riserve.

Il campionato rumeno riprenderà a porte chiuse.