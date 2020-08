Il Napoli dice addio a Gabriel: all’Arsenal per 30 milioni. Contratto da due milioni a salire

Sfuma il principale obiettivo di Giuntoli. In realtà il Napoli era uscito da giorni dalla trattativa, superato sia da Arsenal sia da Manchester United

L’ufficialità ancora non c’è. Ma è questione di ore. Domani, al più tardi martedì, Gabriel il difensore ex Lille, firmerà per l’Arsenal. Trenta milioni la cifra (bonus compresi): non eccessiva per i tempi che corrono. E non eccessivo, secondo quanto scrive Di Marzio, l’ingaggio: un contratto da 5 anni a 2 milioni di euro a salire.

Aggiunge:

Lunedì gli agenti del giocatore partiranno dal Brasile per l’Inghilterra: la stessa destinazione, ma dalla Francia, è prevista sempre per lunedì per il difensore. Visite mediche in programma e poi la firma: la nuova avventura in Premier potrà presto cominciare.

Sfuma quindi il principale obiettivo della campagna acquisti del Napoli. La notizia in Inghilterra era di dominio pubblico da una settimana, in Italia hanno impiegato qualche giorno in più a capire come stesse procedendo la trattativa. Il Napoli è uscito molto presto dalla partita.

Gabriel Magalhães to Arsenal, here we go! Total agreement just completed: he will fly on Monday to London to sign his contract until June 2025, €30M to Lille (add ons included), official statement on next week. The deal is finally done. ⚪️🔴 #AFC #Arsenal #transfers — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 22, 2020